Super Micro Computer-Aktie profitiert kräftig von angekündigtem Update zur Geschäftsentwicklung

Der KI-Serverhersteller Super Micro Computer will in der kommenden Woche ein Update zur Geschäftsentwicklung im zweiten Quartal seines Geschäftsjahres 2025 liefern. Anleger reagieren positiv auf die Ankündigung, nachdem der einstige KI-Gewinner in den vergangenen Monaten stark unter Druck geraten war.

• Super Micro Computer kündigt Geschäftsupdate zum zweiten Quartal 2025 an• Alte Geschäftsberichte wohl immer noch nicht bei SEC eingereicht• Februar als Schicksalsmonat für Super Micro

Super Micro Computer, ein Anbieter von IT-Komplettlösungen für Künstliche Intelligenz, Cloud, Speicher und 5G/Edge, hatte 2024 mit erheblichen Problemen zu kämpfen. Das Unternehmen musste sich im vergangenen Jahr einen neuen Wirtschaftsprüfer suchen, nachdem der frühere Abschlussprüfer Ernst & Young sein Mandat aufgrund von Zweifeln an der Integrität sowie den ethischen Werten von Super Micro niedergelegt hatte, und steht seit Monaten unter Beobachtung der NASDAQ, da der Serverhersteller mehrfach Fristen zur Einreichung von Finanzberichten nicht eingehalten hatte. Zwischenzeitlich drohte sogar ein Delisting, das jedoch zunächst abgewendet werden konnte.

Nun sorgt Super Micro Computer für einen neuen Hoffnungsschimmer: Wie das Unternehmen mitteilte, werde man am 11. Februar nach Handelsschluss an den US-Börsen ein "Business Update" zum zweiten Quartal des Geschäftsjahres 2025 veröffentlichen.

Zuletzt hatte Super Micro Computer am 5. November 2024 ein Update zum ersten Quartal des Geschäftsjahres 2025 gegeben, das am 30. September geendet hatte, und dabei vorläufige Ergebnisse veröffentlicht. Die endgültigen Zahlen für diesen Zeitraum stehen jedoch nach wie vor noch aus.

Fristen und Bilanzprobleme setzen Super Micro Computer unter Druck

Im November 2024 hatte der Börsenbetreiber NASDAQ Super Micro Computer mitgeteilt, dass der Konzern gegen eine Börsenzulassungsregel verstoße, da er seine Geschäftsberichte nicht fristgerecht bei der US-Börsenaufsicht SEC eingereicht hatte. Konkret betrifft dies das Formular 10-K für das am 30. Juni 2024 beendete Geschäftsjahr, das bereits am 29. August 2024 fällig gewesen wäre, sowie das Formular 10-Q für das erste Quartal 2025, das bis zum 12. November 2024 hätte vorliegen sollen. Anfang Dezember erklärte das Unternehmen, dass die verspäteten Finanzberichte voraussichtlich bis zum 25. Februar 2025 eingereicht werden. Die NASDAQ räumte Super Micro Computer eine entsprechende Fristverlängerung ein, um sämtliche ausstehenden Berichte nachzureichen.

Super Micro gibt Anlegern Grund zu hoffen

Mit dem bevorstehenden Geschäftsupdate am 11. Februar rückt Super Micro Computer nun erneut in den Fokus der Anleger. Ob dabei allerdings mehr als vorläufige Zahlen für das zweite Jahresviertel des Geschäftsjahres 2025 präsentiert werden, ist äußerst fraglich. Auch wann die endgültigen Zahlen für das vorangegangene Quartal bekannt gegeben und die von der NASDAQ angeforderten Unterlagen bei der SEC eingereicht werden, ist weiterhin nicht bekannt.

Die Anleger scheinen jedoch zunehmend wieder Mut zu fassen: Die Super Micro Computer-Aktie legt im Handel an der NASDAQ zeitweise um 9,28 Prozent auf 29,34 US-Dollar zu, nachdem sie am Montag noch um 5,86 Prozent auf 26,85 US-Dollar gefallen war.

Seit Jahresbeginn liegt das Papier von Super Micro mit 11,91 Prozent im Minus, die 12-Monats-Performance ist mit -60,61 Prozent ebenfalls tiefrot.

