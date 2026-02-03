Super Micro Computer Aktie

WKN DE: A0MKJF / ISIN: US86800U1043

03.02.2026 23:01:39

Super Micro Computer Inc. Reveals Climb In Q2 Income

(RTTNews) - Super Micro Computer Inc. (SMCI) reported earnings for its second quarter that Increases, from the same period last year

The company's earnings totaled $400.564 million, or $0.60 per share. This compares with $320.596 million, or $0.51 per share, last year.

Excluding items, Super Micro Computer Inc. reported adjusted earnings of $486.478 million or $0.69 per share for the period.

The company's revenue for the period rose 123.4% to $12.682 billion from $5.677 billion last year.

Super Micro Computer Inc. earnings at a glance (GAAP) :

-Earnings: $400.564 Mln. vs. $320.596 Mln. last year. -EPS: $0.60 vs. $0.51 last year. -Revenue: $12.682 Bln vs. $5.677 Bln last year.

