Superior Plus legte Quartalsergebnis vor

Superior Plus hat am 13.05.2026 die Bücher zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal geöffnet.

Der Gewinn je Aktie wurde auf 0,69 CAD beziffert. Im Vorjahresquartal waren 0,770 CAD je Aktie in den Büchern gestanden.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Superior Plus in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 14,92 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 1,23 Milliarden CAD im Vergleich zu 1,45 Milliarden CAD im Vorjahresquartal.

Redaktion finanzen.at