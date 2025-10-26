UBS Aktie
WKN DE: A12DFH / ISIN: CH0244767585
|
26.10.2025 13:55:03
Swiss National Bank likely intervening to weaken franc: UBS
[ZURICH] The Swiss National Bank (SNB) is probably stepping into the market to weaken the franc, according to economists at UBS Group.Weiter zum vollständigen Artikel bei Business Times
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu UBSmehr Nachrichten
|
12:27
|Freundlicher Handel in Europa: STOXX 50 mittags auf grünem Terrain (finanzen.at)
|
12:27
|Börse Zürich: SMI schwächelt mittags (finanzen.at)
|
12:27
|Börse Zürich: SPI verbucht am Mittwochmittag Gewinne (finanzen.at)
|
12:27
|Aufschläge in Zürich: SLI zeigt sich mittags fester (finanzen.at)
|
11:14
|AKTIE IM FOKUS 2: UBS drehen ins Minus - Händler: Rechtsstreit belastet (dpa-AFX)
|
11:14