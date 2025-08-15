Swiss Prime Site AG / Schlagwort(e): Sonstiges

Swiss Prime Site kauft moderne Büroliegenschaft in Lausanne



15.08.2025 / 07:05 CET/CEST



MEDIENMITTEILUNG Zug, 15. August 2025 Ankauf einer hochwertigen Büroimmobilie, welche die Hälfte eines modernen Gebäudekomplexes in Lausanne-West umfasst, zur weiteren Stärkung des Westschweizer Portfolios

Netto-Mieteinnahmen von rund CHF 4.75 Mio. pro Jahr mit einer Rendite von 4.0%; Vermietungstand von 100% bei einem WAULT von 20 Jahren

Transaktion repräsentiert weiteren Umsetzungsschritt der laufenden Akquisitionspipeline mit Mieteinnahmen von insgesamt mehr als CHF 17 Mio. Swiss Prime Site erwirbt eine architektonisch einzigartige Büroliegenschaft an bester Lage in Lausanne-West. Lausanne ist neben Genf das wichtigste Wirtschafts- und Verwaltungszentrum der Westschweiz und Sitz renommierter Forschungseinrichtungen wie der EPFL und der Universität Lausanne. Das Gebäude wurde 2023 fertiggestellt und nach den neuesten Nachhaltigkeitsstandards errichtet. Es liegt inmitten einer Parklandschaft mit über 250 Bäumen und bietet einen Panoramablick auf den Genfer See und die französischen Alpen. Dank seiner hochwertigen Ausstattung und flexiblen Grundrisse bietet das Gebäude moderne und vielseitige Büroflächen. Insgesamt rund 14’600 Quadratmeter Nutzfläche und weitere 1’000 Quadratmeter Aussenfläche mit Seeblick werden von nationalen und internationalen Mietern genutzt. Lausanne ist einer der attraktivsten Wachstumsstandorte der Westschweiz. Dies zeigt sich nicht nur an der neuen Tramlinie, die Teil eines grossen Mobilitätsprojekts ist und Ende 2026 in Betrieb genommen wird, sondern auch am neuen Eishockeystadion des Lausanne HC, dem erweiterten und renovierten Bahnhof Lausanne-West sowie zahlreichen neuen Büro- und Wohngebäuden.



Die Immobilie ist zu 100% an mehr als 15 renommierte Mieter mit internationaler Reichweite aus den Bereichen Technologie und Verteidigung sowie an Forschungsinstitute vermietet und weist einen durchschnittlichen WAULT von rund 20 Jahren auf. Die aktuelle Miete – basierend auf einem sogenannten Triple-Net Konzept – beträgt CHF 4.75 Millionen und ist zu 100% indexiert. Daraus ergibt sich eine Nettorendite von rund 4.0%.



René Zahnd, CEO von Swiss Prime Site, sagt: «Der Erwerb dieser Liegenschaft im rasant wachsenden Dienstleistungscluster von Lausanne passt perfekt in unser Portfolio, das auf moderne und zentral gelegene Immobilien ausgerichtet ist. Wir freuen uns, unser Portfolio in einer so dynamischen Region mit akademischer und technologischer Exzellenz zu erweitern. Die Vielzahl an Top-Mietern unterstreicht die Attraktivität der Region sowie des Gebäudes für erfolgreiche Unternehmen. Nach der Akquisition in Genf ist diese Transaktion ein weiterer Schritt zur Realisierung unserer angekündigten Akquisitionspipeline mit einem jährlichen Mietertrag von insgesamt mehr als CHF 17 Millionen bis Anfang/Mitte 2026. Wir haben nun rund 50% des angestrebten Mietertrags – und das zu den erwarteten attraktiven Renditen – erworben. Bei weiteren Objekten sind wir in fortgeschrittenen Gesprächen.»



Neben ihrer Lage und Qualität besticht die Liegenschaft durch sehr hohe Nachhaltigkeitsstandards: Der Gebäudebetrieb erfolgt bereits heute durch Fernwärme und ein Grossteil des Energiebedarfs wird durch auf dem Dach montierte Solarzellen gedeckt. Dies führt zu einer Minergie-P-Zertifizierung des Gebäudes – einer der höchsten in der Schweiz. Die Liegenschaft passt damit ideal zur Nachhaltigkeitsstrategie von Swiss Prime Site. Für Rückfragen wenden Sie sich bitte an:



Media Relations, Mara Ricci

Tel. +41 58 317 17 50, mara.ricci@sps.swiss

Ende der Medienmitteilungen

