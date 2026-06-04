Nintendo Aktie

Nintendo für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 864009 / ISIN: JP3756600007

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04.06.2026 08:03:00

Switch 2: Nintendo bestätigt EU-Version mit austauschbarem Akku

Nintendo bereitet EU-konforme Versionen der Switch 2 vor, deren Akku ausgetauscht werden kann. Die EU-Batterieverordnung gilt ab Februar 2027. Weiter zum vollständigen Artikel bei Heise
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