Nintendo Aktie
WKN: 864009 / ISIN: JP3756600007
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04.06.2026 08:03:00
Switch 2: Nintendo bestätigt EU-Version mit austauschbarem Akku
Nintendo bereitet EU-konforme Versionen der Switch 2 vor, deren Akku ausgetauscht werden kann. Die EU-Batterieverordnung gilt ab Februar 2027. Weiter zum vollständigen Artikel bei Heise
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