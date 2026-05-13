Nintendo Aktie
WKN: 864009 / ISIN: JP3756600007
|
13.05.2026 06:00:30
Nintendo needs Super Mario once again
The little plumber is a bulwark of intellectual property as rising chip prices pressure the companyWeiter zum vollständigen Artikel bei Financial Times Companies
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Nintendo Co. Ltd.
|
06:00
|Nintendo needs Super Mario once again (Financial Times)
|
08.05.26
|Preissprung bei Switch 2 treibt Nintendo-Aktie an (finanzen.at)
|
08.05.26
|Nachfrage nach Switch-2-Konsole treibt Nintendo an (dpa-AFX)
|
07.05.26
|Ausblick: Nintendo mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal (finanzen.net)
|
03.05.26
|Everyone loves Nintendo — except investors (Financial Times)
|
23.04.26
|Erste Schätzungen: Nintendo gewährt Anlegern Blick in die Bücher (finanzen.net)
|
18.03.26
|Nintendo wins by not playing the power game (Financial Times)
|
04.02.26
|Nintendo-Aktie verliert kräftig: Starke Zahlen treffen auf Kostenrisiken bei Halbleitern (finanzen.at)
Analysen zu Nintendo Co. Ltd.
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|Nintendo Co. Ltd.
|38,58
|0,05%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX fällt zurück -- DAX im Plus -- Asiens Börsen schließen in Grün
Der heimische Markt zeigt sich am Mittwoch im Minus, die anfänglichen Gewinne sind dahin. Der deutsche Leitindex zeigt sich zur Wochenmitte mit Gewinnen. An den Börsen in Asien ging es am Mittwoch nach oben.