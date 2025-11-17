Sword Shield Pharma: Das sind die jüngsten Quartalszahlen

Sword Shield Pharma präsentierte am 14.11.2025 die Bilanzzahlen zum am 30.09.2025 beendeten Jahresviertel.

Sword Shield Pharma vermeldete für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von 3,70 INR. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von 0,550 INR je Aktie erwirtschaftet.

Umsatzseitig wurden 375,0 Millionen INR vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Sword Shield Pharma 314,4 Millionen INR umgesetzt.

Redaktion finanzen.at