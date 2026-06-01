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01.06.2026 06:31:29
Sword Shield Pharma präsentierte Quartalsergebnisse
Sword Shield Pharma hat am 29.05.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 31.03.2026 endete.
Es wurde ein Verlust je Aktie von 1,89 INR gegenüber 1,58 INR im Vorjahresquartal verkündet.
Im abgelaufenen Quartal hat Sword Shield Pharma 736,0 Millionen INR umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 26,75 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 580,7 Millionen INR erwirtschaftet worden.
Für das Geschäftsjahr wurde ein Verlust je Aktie von 3,810 INR gegenüber 5,96 INR im Vorjahr verkündet.
Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 44,13 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 2,41 Milliarden INR ausgewiesen. Im Vorjahr waren 1,67 Milliarden INR in den Büchern gestanden.
Redaktion finanzen.at
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