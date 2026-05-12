Sylogist Aktie
WKN DE: A1W2S4 / ISIN: CA87132P1027
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12.05.2026 15:05:53
Sylogist Q1 2026 Earnings Call: Complete Transcript
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