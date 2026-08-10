Sylvamo informierte über die jüngsten Quartalsergebnisse

Sylvamo lud am 07.08.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2026 endete.

Sylvamo vermeldete für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von 0,28 USD. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von 0,370 USD je Aktie erwirtschaftet.

Auf der Umsatzseite standen 806,0 Millionen USD in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 794,0 Millionen USD umgesetzt.

Redaktion finanzen.at