Symrise-Analyse: Baader Bank vergibt Add an Symrise-Aktie

Die Baader Bank hat die Einstufung für Symrise nach Zahlen auf "Add" mit einem Kursziel von 110 Euro belassen. Der Analystenkonsens dürfte etwas anziehen, nachdem der Aromen- und Duftstoffhersteller sein Umsatzziel an das obere Ende der alten Zielspanne verschoben habe, schrieb Analyst Konstantin Wiechert in einer am Donnerstag vorliegenden Studie.

Analyse und Aktienbewertung: Eine Untersuchung der Symrise-Aktie zum Zeitpunkt der Analyse

Die Symrise-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 11:03 Uhr 1,9 Prozent im Minus bei 113,30 EUR. Somit hat das Wertpapier noch einen Abstiegsspielraum von 2,91 Prozent gerechnet zur festgesetzten Kursmarke. Zuletzt wechselten 134 710 Symrise-Aktien den Besitzer. Der Anteilsschein gewann seit Beginn des Jahres 2024 14,9 Prozent. Am 05.03.2025 wird Symrise voraussichtlich schätzungsweise die Ergebnisse für Q4 2024 präsentieren.

MÜNCHEN (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.at

Veröffentlichung der Original-Studie: 24.10.2024 / 09:14 / CEST

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CEST



