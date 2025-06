Symrise: Kritische Analyse belastet Aktie vor Zahlen im Juli

Die Aktien von Symrise sind am Montagnachmittag auf Talfahrt gegangen und bis Handelsschluss auf den letzten Platz im DAX gesackt.

Mit minus 6,7 Prozent auf 89,14 Euro schlossen sie nur knapp über ihrem kurz zuvor erreichten Tagestief. Mit 89,06 Euro waren sie wenige Minuten vor dem XETRA-Schluss noch unter das Zwischentief von Anfang April gefallen und hatten den tiefsten Stand seit Ende März erreicht.

In einer Aktualisierung seines Bewertungsmodells vor den Halbjahreszahlen Ende Juli verwies JPMorgan-Analyst Edward Hockin auf herausfordernde Vergleichswerte aus dem Vorjahr. Zudem dürfte die US-Nachfrage das Wachstum im zweiten Quartal des Aromen- und Duftstoffherstellers belastet haben, schrieb er in seiner am Montagnachmittag veröffentlichten Studie. Zudem habe sich die Sicht auf den Umsatz im Gesamtjahr verschlechtert.

