ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für Symrise von 119 auf 115 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Analyst Charles Eden befürchtet laut seinem am Dienstag vorliegenden Ausblick auf den Quartalsbericht eine Senkung der Wachstumsprognose für das Jahr. Er geht davon aus, dass der Aromenhersteller etwa an das untere Ende der Zielspanne von 5 bis 7 Prozent gehen wird. Aber auch 4 bis 5 Prozent oder 5 bis 6 Prozent seien als neue Prognose denkbar./rob/ag/gl



Veröffentlichung der Original-Studie: 30.06.2025 / 18:13 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 01.07.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben





Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.