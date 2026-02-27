Syndax Pharmaceuticals Aktie
WKN DE: A2AFL6 / ISIN: US87164F1057
|
27.02.2026 03:35:55
Syndax Pharma Q4 Loss Decreases
(RTTNews) - Syndax Pharma (SNDX) revealed Loss for fourth quarter of -$68.01 million
The company's bottom line came in at -$68.01 million, or -$0.78 per share. This compares with -$94.17 million, or -$1.10 per share, last year.
The company's revenue for the period rose 794.9% to $68.73 million from $7.68 million last year.
Syndax Pharma earnings at a glance (GAAP) :
-Earnings: -$68.01 Mln. vs. -$94.17 Mln. last year. -EPS: -$0.78 vs. -$1.10 last year. -Revenue: $68.73 Mln vs. $7.68 Mln last year.
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Syndax Pharmaceuticals Inc
|
25.02.26
|Ausblick: Syndax Pharmaceuticals legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor (finanzen.net)
|
02.11.25
|Ausblick: Syndax Pharmaceuticals verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel (finanzen.net)