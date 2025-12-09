Bullish Aktie
WKN DE: A41FDL / ISIN: KYG169101204
|
09.12.2025 18:36:28
Synopsys Gets Bullish Call Ahead Of Q4, IP And China Rebound Seen
This article Synopsys Gets Bullish Call Ahead Of Q4, IP And China Rebound Seen originally appeared on Benzinga.com.Weiter zum vollständigen Artikel bei Benzinga
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Bullishmehr Nachrichten
|
01.09.25
|Some more thoughts on the ARKK-Bullish trade (Financial Times)
|
31.08.25
|Nach Hype um Bullish-Aktie und Co.: Mark Cuban vergleicht Krypto-IPOs mit Meme-Coins (finanzen.at)
|
31.08.25
|Nach Hype um Bullish-Aktie und Co.: Mark Cuban vergleicht Krypto-IPOs mit Meme-Coins (finanzen.at)
|
15.08.25
|Bullish-Aktie dreht ins Minus: Bullish-Gründer werden zu Multimilliardären (finanzen.at)
|
14.08.25
|Bullish-IPO: Handelsstart an der NYSE mehr als geglückt - Bullish-Aktie explodiert (finanzen.at)
|
13.08.25
|AKTIE IM FOKUS 2: Bullish-Euphorie nach gelungenem Börsendebüt etwas gebremst (dpa-AFX)
|
13.08.25
|MÄRKTE USA/Zinshoffnungen stützen Börse - Bullish mit fulminantem IPO (Dow Jones)
|
13.08.25
|AKTIE IM FOKUS: Bullish gehen zum Börsendebüt durch die Decke (dpa-AFX)
Analysen zu Bullishmehr Analysen
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|Bullish
|46,11
|0,39%
|Synopsys Inc.
|399,95
|0,19%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerUS-Zinsentscheid rückt näher: ATX schließt höher -- DAX zum Handelsende im Plus -- US-Handel endet uneinheitlich -- Asiens Börsen letztlich überwiegend in Rot
Während sich der heimische Aktienmarkt am Dienstag freundlich präsentierte, verbuchte auch der deutsche Leitindex Gewinne. An der Wall Street schlugen die Indizes unterschiedliche Richtungen ein. Die wichtigsten asiatischen Börsen wiesen weitestgehend rote Vorzeichen aus.