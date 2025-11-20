MSCI Aktie
WKN DE: A0M63R / ISIN: US55354G1004
|
20.11.2025 17:02:45
SYON Capital Loads Up 132,000 Shares of iShares MSCI China ETF Worth $11.7 Million
SYON Capital LLC recently disclosed that it added shares of the iShares MSCI China ETF (NASDAQ:MCHI), increasing its position by $11,688,425 according to a recent SEC filing.According to a recent SEC filing dated November 7, 2025, SYON Capital LLC increased its stake in iShares MSCI China ETF (NASDAQ:MCHI) by acquiring 132,464 additional shares during the third quarter. This brought the fund's total holding to 408,341 shares, with a reported quarter-end value of $26,889,256.Top holdings after the filing:
