Sysco Aktie
WKN: 859121 / ISIN: US8718291078
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04.08.2026 14:11:30
Sysco Corp. Q4 Income Climbs
(RTTNews) - Sysco Corp. (SYY) released a profit for its fourth quarter that Increases, from the same period last year
The company's earnings totaled $551 million, or $1.15 per share. This compares with $531 million, or $1.10 per share, last year.
Excluding items, Sysco Corp. reported adjusted earnings of $734 million or $1.53 per share for the period.
The company's revenue for the period rose 4.7% to $22.124 billion from $21.138 billion last year.
Sysco Corp. earnings at a glance (GAAP) :
-Earnings: $551 Mln. vs. $531 Mln. last year. -EPS: $1.15 vs. $1.10 last year. -Revenue: $22.124 Bln vs. $21.138 Bln last year.
fiscal year 2027 guidance of 6%-7% sales growth and 9%-11% adjusted EPS growth on a 53-week basis.
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