Sysco stellte Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Sysco hat am 28.10.2025 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 30.09.2025 abgelaufen war.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 164,66 ARS ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 116,44 ARS erwirtschaftet worden.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Sysco in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 46,00 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 28 139,80 Milliarden ARS im Vergleich zu 19 273,82 Milliarden ARS im Vorjahresquartal.

Redaktion finanzen.at