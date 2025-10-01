Volkswagen Aktie

WKN DE: A2NB2Z / ISIN: US9286625010

01.10.2025 20:27:40

TABELLE/US-Automobilabsatz - 3. Quartal 2025

===

3. Quartal 2025 2024 Veränderung

gg Vorjahr

VOLKSWAGEN 87.705 93.271 -6%

GENERAL MOTORS 710.347 k.A. +8%

FORD 545.522 k.A. +8,2%

TOYOTA 629.137 k.A. +15,9%

HYUNDAI 239.069 k.A +13%

k.A. = keine Angabe

- Zahlen absolut.

===

Kontakt zum Autor: unternehmen.de@dowjones.com

DJG/brb

(END) Dow Jones Newswires

October 01, 2025 14:28 ET (18:28 GMT)

