Volkswagen Aktie
WKN DE: A2NB2Z / ISIN: US9286625010
|
01.10.2025 20:27:40
TABELLE/US-Automobilabsatz - 3. Quartal 2025
===
3. Quartal 2025 2024 Veränderung
gg Vorjahr
VOLKSWAGEN 87.705 93.271 -6%
GENERAL MOTORS 710.347 k.A. +8%
FORD 545.522 k.A. +8,2%
TOYOTA 629.137 k.A. +15,9%
HYUNDAI 239.069 k.A +13%
k.A. = keine Angabe
- Zahlen absolut.
===
Kontakt zum Autor: unternehmen.de@dowjones.com
DJG/brb
(END) Dow Jones Newswires
October 01, 2025 14:28 ET (18:28 GMT)
