Stellantis Aktie
WKN DE: A2QL01 / ISIN: NL00150001Q9
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02.10.2026 08:42:41
TABELLE/US-Automobilabsatz - 3. Quartal 2026
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3. Quartal 2026 2025 Veränderung
gg Vorjahr
STELLANTIS 324.277 324.825 0%
GENERAL MOTORS 670.974 k.A. -5,5%
TOYOTA 201.306 185.748 +8,4%
davon Marke Lexus 29.837 26.789 +11,4%
HYUNDAI 246.896 239.069 +3 %
k.A. = keine Angabe
- Zahlen absolut.
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Kontakt zum Autor: unternehmen.de@dowjones.com
DJG/rio/hab
(END) Dow Jones Newswires
October 02, 2026 02:43 ET (06:43 GMT)
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