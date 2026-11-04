Taboola Aktie
WKN DE: A3CTML / ISIN: IL0011754137
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04.11.2026 22:31:05
Taboola Q3 Income Rises
(RTTNews) - On Wednesday, Taboola.com Ltd. (TBLA) reported higher income in the third quarter of 2026, compared to the same quarter a year ago.
Net income for the period went up to $18.37 million or $0.06 per share from $5.24 million or $0.02 per share in the previous year.
Adjusted net income went up to $39.89 million from $34.26 million last year.
Adjusted EBITDA increased to $56.01 million from $48.22 million in the prior year.
Total revenue went down to $462.26 million from $496.76 million in the prior year.
On the Nasdaq in the after hours, the shares were trading at $2.7400, after closing Wednesday's trading 19.41 percent down.
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