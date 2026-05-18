Tachi-S legte Quartalsergebnis vor

Tachi-S hat am 15.05.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.

Das Ergebnis je Aktie lag bei 122,22 JPY, nach 180,03 JPY im Vorjahresvergleich.

Umsatzseitig wurden 74,26 Milliarden JPY vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Tachi-S 67,24 Milliarden JPY umgesetzt.

Das Ergebnis je Aktie lag im Gesamtjahr bei 271,03 JPY, nach 329,93 JPY im Vorjahresvergleich.

Im Vergleich zum Vorjahr hat Tachi-S im abgelaufenen Geschäftsjahr einen Umsatzeinbruch von 5,74 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 269,01 Milliarden JPY im Vergleich zu 285,39 Milliarden JPY im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at