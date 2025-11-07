|
07.11.2025 05:50:39
TAGESVORSCHAU/Freitag, 7. November
06:30 JP/Mazda Motor Corp, Ergebnis 2Q
06:55 DE/Stratec SE, Ergebnis 9 Monate
*** 07:00 DE/Daimler Truck Holding AG, Ergebnis 3Q (08:00 Analysten-/Pressekonferenz
*** 07:00 DE/Hella GmbH & Co KGaA, ausführliches Ergebnis 3Q (9:00 Analystenkonferenz)
*** 07:00 DE/Krones AG, Ergebnis 3Q (13:00 Analystenkonferenz)
*** 07:30 DE/Hensoldt AG, Ergebnis 9 Monate
*** 08:00 DE/Handelsbilanz September
kalender- und saisonbereinigt
PROGNOSE: k.A.
zuvor: +17,2 Mrd Euro
Exporte
PROGNOSE: +0,5% gg Vm
zuvor: -0,5% gg Vm
Importe
PROGNOSE: +0,8% gg Vm
zuvor: -1,3% gg Vm
08:00 ES/International Consolidated Airlines Group SA, Ergebnis 3Q
08:00 JP/Honda Motor Co Ltd, Ergebnis 2Q
*** 13:00 DE/EZB-Ratsmitglied Nagel, Gespräch mit Fed-Vize-Chairman Jefferson
*** 14:30 DE/EZB-Direktor Elderson, Teilnahme an Fireside Chat bei Bundesbank-Konferenz
*** 16:00 US/Index Verbraucherstimmung Uni Michigan (1. Umfrage) November
PROGNOSE: 53,0
zuvor: 53,6
*** 21:00 US/Fed-Gouverneur Miran, Rede zu "Stablecoins and Monetary Policy"
*** - CN/Handelsbilanz Oktober
PROGNOSE: +97,70 Mrd USD
zuvor: +90,45 Mrd USD
Exporte
PROGNOSE: +2,8% gg Vj
zuvor: +8,3% gg Vj
Importe
PROGNOSE: +2,3% gg Vj
zuvor: +7,4% gg Vj
- DE/Länderrating Deutschland, (Moody's)
