TAGESVORSCHAU: Termine am 2. Juli 2026

FRANKFURT (dpa-AFX) - Wirtschafts- und Finanztermine am Donnerstag, den 2. Juli

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TERMINE UNTERNEHMEN

07:00 FRA: Sodexo, Q3-Umsatz

10:00 DEU: VDMA zum Auftragseingang Mai 2026

11:00 DEU: Kion, Pre-Close-Call Q2

TERMINE UNTERNEHMEN OHNE ZEITANGABE

FRA: Michelin, Pre-Close-Call 1. Halbjahr 2026 (für Sell-Side Analysten)

GBR: Sainsbury, Hauptversammlung

TERMINE KONJUNKTUR

06:30 CHE: SNB-Finanzstabilitätsbericht

08:30 CHE: Verbraucherpreise 6/26

09:00 ESP: Arbeitslosenzahlen 6/26

10:00 ITA: Arbeitslosenquote 5/26

11:00 EUR: Arbeitslosenquote 5/26

14:30 USA: Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche)

14:30 USA: Arbeitsmarktbericht 6/26

16:00 USA: Auftragseingang Industrie 5/26

16:00 USA: Auftragseingang langlebige Güter 5/26 (endgültig)

SONSTIGE TERMINE

08:45 DEU: Bundesgerichtshof entscheidet in Streit um Urheberschutz für USM-Haller-Möbelsystem, Karlsruhe

09:30 LUX: EuGH urteilt zu Milliarden-Kartellstrafe gegen Google

10:00 DEU: Eröffnung der Infineon Smart Power Fab, Dresden

Mit der «Smart Power Fab» reagiert Infineon auf die steigende Nachfrage nach Halbleitern etwa für erneuerbare Energien , Rechenzentren und Elektromobilität . In der neuen Fabrik sollen rund 1.000 zusätzliche Arbeitsplätze entstehen.

HINWEIS

USA: Verkürzter US-Anleihenmarkt

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