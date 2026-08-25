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25.08.2026 06:04:40
TAGESVORSCHAU: Termine am 25. August 2026
FRANKFURT (dpa-AFX) - Wirtschafts- und Finanztermine am Dienstag, den 25. August
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TERMINE UNTERNEHMEN
07:30 DEU: Dermapharm Holding, Q2-Zahlen (detailliert)
09:30 DEU: VW-Betriebsversammlung mit Konzernchef Oliver Blume zu Plänen für weitere Sparmaßnahmen, Wolfsburg
10:00 DEU: DZ Bank, Pressegespräch anlässlich Veröffentlichung der Halbjahreszahlen, Frankfurt/M.
10:00 DEU: Dekabank, Halbjahreszahlen
22:00 USA: Zoom Video Communications, Q2-Zahlen
USA: Intuit, Q4-Zahlen
TERMINE KONJUNKTUR
07:00 JPN: CI-Index: Frühindikatoren 6/26 (endgültig)
07:00 FIN: Arbeitslosenquote 7/26
08:00 DEU: BiP Q2/26 (2. Veröffentlichung)
08:00 DEU: Bauhauptgewerbe (Auftragseingang und Umsatz) 6/26
08:00 DEU: Einnahmen und Ausgaben des Staates (Maastricht-Defizitquote), 1.
Halbjahr 2026
08:45 FRA: Verbrauchervertrauen 8/26
09:30 POL: Arbeitslosenquote 7/26
10:00 DEU: Ifo-Geschäftsklima 8/26
14:00 HUN: Zentralbank, Zinsentscheidung
14:15 USA: ADP Beschäftigung
15:00 USA: FHFA Hauspreisindex 6/26
15:00 BEL: Geschäftsklima 8/26
16:00 USA: Richmond Fed Herstellerindex 8/26
16:00 USA: Neubauverkäufe 7/26
16:00 USA: Verbrauchervertrauen 8/26
SONSTIGE TERMINE
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Alle Angaben wurden mit größter Sorgfalt recherchiert. Dennoch übernimmt die dpa-AFX Wirtschaftsnachrichten GmbH keine Haftung für die Richtigkeit. Alle Zeitangaben erfolgen in MESZ./bwi
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