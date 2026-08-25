TAGESVORSCHAU: Termine am 25. August 2026

FRANKFURT (dpa-AFX) - Wirtschafts- und Finanztermine am Dienstag, den 25. August

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TERMINE UNTERNEHMEN

07:30 DEU: Dermapharm Holding, Q2-Zahlen (detailliert)

09:30 DEU: VW-Betriebsversammlung mit Konzernchef Oliver Blume zu Plänen für weitere Sparmaßnahmen, Wolfsburg

10:00 DEU: DZ Bank, Pressegespräch anlässlich Veröffentlichung der Halbjahreszahlen, Frankfurt/M.

10:00 DEU: Dekabank, Halbjahreszahlen

22:00 USA: Zoom Video Communications, Q2-Zahlen

USA: Intuit, Q4-Zahlen

TERMINE KONJUNKTUR

07:00 JPN: CI-Index: Frühindikatoren 6/26 (endgültig)

07:00 FIN: Arbeitslosenquote 7/26

08:00 DEU: BiP Q2/26 (2. Veröffentlichung)

08:00 DEU: Bauhauptgewerbe (Auftragseingang und Umsatz) 6/26

08:00 DEU: Einnahmen und Ausgaben des Staates (Maastricht-Defizitquote), 1.

Halbjahr 2026

08:45 FRA: Verbrauchervertrauen 8/26

09:30 POL: Arbeitslosenquote 7/26

10:00 DEU: Ifo-Geschäftsklima 8/26

14:00 HUN: Zentralbank, Zinsentscheidung

14:15 USA: ADP Beschäftigung

15:00 USA: FHFA Hauspreisindex 6/26

15:00 BEL: Geschäftsklima 8/26

16:00 USA: Richmond Fed Herstellerindex 8/26

16:00 USA: Neubauverkäufe 7/26

16:00 USA: Verbrauchervertrauen 8/26

SONSTIGE TERMINE

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