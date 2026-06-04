04.06.2026 17:34:38

TAGESVORSCHAU: Termine am 5. Juni 2026

FRANKFURT (dpa-AFX) - Wirtschafts- und Finanztermine am Freitag, den 5. Juni

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TERMINE UNTERNEHMEN

08:15 FRA: Airbus Auslieferungen/Bestellungen 5/26

09:30 SWE: Verve, Hauptversammlung

10:00 DEU: Viscom, Hauptversammlung

10:00 DEU: Tradegate, Hauptversammlung

14:00 DEU: Berliner Effektengesellschaft, Hauptversammlung

18:00 USA: Alphabet, Hauptversammlung

19:00 USA: Airbnb, Hauptversammlung

TERMINE KONJUNKTUR

08:00 DEU: Umsatz im Dienstleistungsbereich 3/26

08:45 FRA: Handelsbilanz 4/26

08:45 FRA: Industrieproduktion 4/26

11:00 EUR: BIP Q1/26 (3. Veröffentlichung)

11:00 ITA: Einzelhandelsumsatz

14:30 USA: Arbeitsmarktbericht 5/26

21:00 USA: Konsumentenkredite 4/26

SONSTIGE TERMINE

LVA: Jahrestreffen der Europäischen Bank für Wiederaufbau und Entwicklung (bis 07.06.)

MNE: EU-Westbalkan-Gipfel

Bei dem Spitzentreffen soll es u.a. um die EU-Beitrittsperspektive der Westbalkanländer Albanien, Bosnien-Herzegowina, Kosovo, Montenegro, Nordmazedonien und Serbien gehen.

RUS: Kremlchef Wladimir Putin hält eine Rede beim St. Petersburger Internationalen Wirtschaftsforum und beantwortet Fragen auf einem Podium

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Alle Angaben wurden mit größter Sorgfalt recherchiert. Dennoch übernimmt die dpa-AFX Wirtschaftsnachrichten GmbH keine Haftung für die Richtigkeit. Alle Zeitangaben erfolgen in MESZ./bwi

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