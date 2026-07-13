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13.07.2026 06:31:29
Takihyo legte Quartalsergebnis vor
Takihyo hat am 10.07.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 31.05.2026 abgelaufenen Quartal offengelegt.
Das EPS wurde auf 77,85 JPY beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Takihyo 75,51 JPY je Aktie verdient.
Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 3,05 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 17,13 Milliarden JPY generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 17,66 Milliarden JPY ausgewiesen.
Redaktion finanzen.at
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