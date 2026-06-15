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15.06.2026 06:31:29
TANGOYA: Das sind die jüngsten Quartalszahlen
TANGOYA hat sich am 12.06.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.04.2026 beendeten Quartals geäußert.
TANGOYA hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 90,00 JPY je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 72,23 JPY je Aktie gewesen.
Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat TANGOYA in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 14,72 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 3,76 Milliarden JPY im Vergleich zu 3,28 Milliarden JPY im Vorjahresquartal.
Redaktion finanzen.at
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