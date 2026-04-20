Hit Aktie
WKN DE: A41AF5 / ISIN: JP3791960002
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20.04.2026 20:00:33
Tariffs Hit Margins First — BDC Dividends Feel It Next
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