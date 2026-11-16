Hit Aktie
WKN DE: A41AF5 / ISIN: JP3791960002
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16.11.2026 16:15:33
UK short-term borrowing costs hit three-year high
Two-year gilt yield breaches 5% on strong economic data and hawkish messaging from Bank of EnglandWeiter zum vollständigen Artikel bei Financial Times Global Economy
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