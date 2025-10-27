Tasly Pharmaceutical Group legte Quartalsergebnis vor

Tasly Pharmaceutical Group hat am 24.10.2025 das Zahlenwerk zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.

Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 0,14 CNY eingefahren. Im Vorjahresviertel waren 0,120 CNY je Aktie erzielt worden.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Tasly Pharmaceutical Group in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 3,27 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 2,02 Milliarden CNY im Vergleich zu 2,09 Milliarden CNY im Vorjahresquartal.

Redaktion finanzen.at