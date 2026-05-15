Tayca: Das sind die jüngsten Quartalszahlen

Tayca präsentierte am 13.05.2026 die Bilanzzahlen zum am 31.03.2026 beendeten Jahresviertel.

Für das jüngste Jahresviertel wies das Unternehmen ein EPS von -92,97 JPY je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei Tayca ein EPS von 13,58 JPY in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 6,91 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 15,50 Milliarden JPY ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 14,50 Milliarden JPY in den Büchern gestanden.

Für das abgelaufenen Geschäftsjahr wies das Unternehmen ein EPS von -38,470 JPY je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei Tayca ein EPS von 105,46 JPY in den Büchern gestanden.

Gegenüber dem Vorjahr hat Tayca im abgelaufenen Geschäftsjahr eine Umsatzsteigerung von 2,94 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 57,37 Milliarden JPY. Im Vorjahr waren 55,74 Milliarden JPY in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at