TEAC legte Quartalsergebnis vor

TEAC hat am 07.11.2025 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 30.09.2025 endete.

TEAC hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 2,16 JPY je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 1,70 JPY je Aktie gewesen.

Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 11,55 Prozent auf 4,09 Milliarden JPY aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 3,66 Milliarden JPY in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at