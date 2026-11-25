Teads Aktie
WKN DE: A3CV8N / ISIN: US69002R1032
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25.11.2026 17:49:02
Teads: 3 Key Takeaways for Long-Term Investors
On its third-quarter 2026 earnings call, held on Nov. 5, 2026, Teads (NASDAQ:TEAD) reported revenue of $235 million, a 26% year-over-year decline. Declining publisher traffic and soft web advertising spend present serious ongoing risks for equity holders.
Management offers three key takeaways on how the company is responding to these structural challenges.
Connected TV (CTV) advertising on smart televisions represents the company's primary growth engine as traditional web ad revenue slows. Expanding home screen inventory gives the firm direct access to streaming video budgets.
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04.11.26
|Ausblick: Teads zieht Bilanz zum abgelaufenen Quartal (finanzen.net)
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05.08.26
|Ausblick: Teads gewährt Anlegern Blick in die Bücher (finanzen.net)
Analysen zu Teads
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