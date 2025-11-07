TeamLease Services: Das sind die jüngsten Quartalszahlen

TeamLease Services hat sich am 05.11.2025 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2025 beendeten Quartals geäußert.

Der Gewinn je Aktie wurde auf 16,41 INR beziffert. Im Vorjahresquartal waren 14,66 INR je Aktie in den Büchern gestanden.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 30,32 Milliarden INR vermeldet – das entspricht einem Plus von 8,41 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 27,97 Milliarden INR in den Büchern standen.

