TecDAX
|
3 804,55
|
-29,23
|
-0,76 %
|TecDAX aktuell
|
25.11.2026 12:26:53
TecDAX aktuell: So performt der TecDAX am Mittwochmittag
Um 12:09 Uhr tendiert der TecDAX im XETRA-Handel 0,57 Prozent tiefer bei 3 812,08 Punkten. Die TecDAX-Mitglieder kommen damit auf einen Börsenwert von 543,379 Mrd. Euro. Zum Handelsbeginn stand ein Abschlag von 0,004 Prozent auf 3 833,61 Punkte an der Kurstafel, nach 3 833,78 Punkten am Vortag.
Der TecDAX erreichte am Mittwoch sein Tageshoch bei 3 838,34 Einheiten, während der niedrigste Stand des Börsenbarometers bei 3 801,05 Punkten lag.
TecDAX-Performance seit Beginn des Jahres
Auf Wochensicht gewann der TecDAX bereits um 0,106 Prozent. Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 23.10.2026, wurde der TecDAX mit 4 024,30 Punkten berechnet. Vor drei Monaten, am 25.08.2026, lag der TecDAX-Kurs bei 4 050,72 Punkten. Vor einem Jahr, am 25.11.2025, lag der TecDAX noch bei 3 496,96 Punkten.
Der Index legte auf Jahressicht 2026 bereits um 5,18 Prozent zu. Das TecDAX-Jahreshoch liegt derzeit bei 4 284,41 Punkten. Bei 3 322,31 Punkten steht hingegen das Jahrestief.
Heutige Tops und Flops im TecDAX
Die stärksten Aktien im TecDAX sind aktuell OHB SE (+ 3,56 Prozent auf 186,20 EUR), Ottobock (+ 2,06 Prozent auf 39,70 EUR), HENSOLDT (+ 1,34 Prozent auf 78,44 EUR), freenet (+ 0,81 Prozent auf 24,84 EUR) und Bechtle (+ 0,62 Prozent auf 32,54 EUR). Die Verlierer im TecDAX sind derweil Siltronic (-4,50 Prozent auf 47,80 EUR), PVA TePla (-4,05 Prozent auf 23,68 EUR), Elmos Semiconductor (-3,70 Prozent auf 96,30 EUR), Nordex (-3,16 Prozent auf 34,90 EUR) und ATOSS Software (-3,11 Prozent auf 81,10 EUR).
Die teuersten Unternehmen im TecDAX
Das Handelsvolumen der Infineon-Aktie ist im TecDAX derzeit am höchsten. Zuletzt wurden via XETRA 1 595 529 Aktien gehandelt. Die SAP SE-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 210,377 Mrd. Euro. Damit weist die Aktie im TecDAX den höchsten Börsenwert auf.
Dieses KGV weisen die TecDAX-Titel auf
Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im TecDAX verzeichnet in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die TeamViewer-Aktie. Hier wird ein KGV von 4,51 erwartet. Die freenet-Aktie zeigt 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 8,19 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Weitere Links:
Aktien in diesem Artikel
|ATOSS Software AG
|81,00
|-2,99%
|Bechtle AG
|32,48
|0,19%
|Elmos Semiconductor
|95,30
|-6,75%
|freenet AG
|24,80
|0,98%
|HENSOLDT
|78,36
|0,54%
|Infineon AG
|42,16
|-5,82%
|Nordex AG
|34,78
|-4,40%
|OHB SE
|183,60
|-0,65%
|Ottobock
|39,70
|1,93%
|PVA TePla AG
|23,54
|-5,39%
|SAP SE
|188,84
|-0,70%
|Siltronic AG
|47,24
|-7,82%
|TeamViewer
|4,44
|0,23%
|VERBIO Vereinigte BioEnergie AG
|20,72
|-0,29%
Indizes in diesem Artikel
|TecDAX
|3 805,68
|-0,73%