Am Mittwoch ziehen sich die Anleger in Frankfurt zurück.

Um 12:09 Uhr tendiert der TecDAX im XETRA-Handel 0,57 Prozent tiefer bei 3 812,08 Punkten. Die TecDAX-Mitglieder kommen damit auf einen Börsenwert von 543,379 Mrd. Euro. Zum Handelsbeginn stand ein Abschlag von 0,004 Prozent auf 3 833,61 Punkte an der Kurstafel, nach 3 833,78 Punkten am Vortag.

Der TecDAX erreichte am Mittwoch sein Tageshoch bei 3 838,34 Einheiten, während der niedrigste Stand des Börsenbarometers bei 3 801,05 Punkten lag.

TecDAX-Performance seit Beginn des Jahres

Auf Wochensicht gewann der TecDAX bereits um 0,106 Prozent. Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 23.10.2026, wurde der TecDAX mit 4 024,30 Punkten berechnet. Vor drei Monaten, am 25.08.2026, lag der TecDAX-Kurs bei 4 050,72 Punkten. Vor einem Jahr, am 25.11.2025, lag der TecDAX noch bei 3 496,96 Punkten.

Der Index legte auf Jahressicht 2026 bereits um 5,18 Prozent zu. Das TecDAX-Jahreshoch liegt derzeit bei 4 284,41 Punkten. Bei 3 322,31 Punkten steht hingegen das Jahrestief.

Heutige Tops und Flops im TecDAX

Die stärksten Aktien im TecDAX sind aktuell OHB SE (+ 3,56 Prozent auf 186,20 EUR), Ottobock (+ 2,06 Prozent auf 39,70 EUR), HENSOLDT (+ 1,34 Prozent auf 78,44 EUR), freenet (+ 0,81 Prozent auf 24,84 EUR) und Bechtle (+ 0,62 Prozent auf 32,54 EUR). Die Verlierer im TecDAX sind derweil Siltronic (-4,50 Prozent auf 47,80 EUR), PVA TePla (-4,05 Prozent auf 23,68 EUR), Elmos Semiconductor (-3,70 Prozent auf 96,30 EUR), Nordex (-3,16 Prozent auf 34,90 EUR) und ATOSS Software (-3,11 Prozent auf 81,10 EUR).

Die teuersten Unternehmen im TecDAX

Das Handelsvolumen der Infineon-Aktie ist im TecDAX derzeit am höchsten. Zuletzt wurden via XETRA 1 595 529 Aktien gehandelt. Die SAP SE-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 210,377 Mrd. Euro. Damit weist die Aktie im TecDAX den höchsten Börsenwert auf.

Dieses KGV weisen die TecDAX-Titel auf

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im TecDAX verzeichnet in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die TeamViewer-Aktie. Hier wird ein KGV von 4,51 erwartet. Die freenet-Aktie zeigt 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 8,19 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

Redaktion finanzen.at