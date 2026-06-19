JENOPTIK Aktie
WKN DE: A2NB60 / ISIN: DE000A2NB601
|Index-Performance im Blick
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19.06.2026 15:59:21
TecDAX aktuell: TecDAX am Freitagnachmittag mit Kursplus
Am Freitag steigt der TecDAX um 15:41 Uhr via XETRA um 0,07 Prozent auf 3 950,24 Punkte. Damit kommen die enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 529,928 Mrd. Euro. Zuvor ging der TecDAX 0,185 Prozent stärker bei 3 954,74 Punkten in den Handel, nach 3 947,43 Punkten am Vortag.
Der TecDAX erreichte am Freitag sein Tagestief bei 3 947,80 Einheiten, während der höchste Stand des Börsenbarometers bei 3 993,75 Punkten lag.
TecDAX-Entwicklung auf Jahressicht
Seit Wochenbeginn fiel der TecDAX bereits um 2,11 Prozent zurück. Vor einem Monat, am 19.05.2026, wurde der TecDAX mit 3 901,04 Punkten gehandelt. Vor drei Monaten, am 19.03.2026, wurde der TecDAX mit einer Bewertung von 3 471,49 Punkten gehandelt. Vor einem Jahr, am 19.06.2025, wurde der TecDAX mit einer Bewertung von 3 733,67 Punkten gehandelt.
Der Index kletterte auf Jahressicht 2026 bereits um 8,99 Prozent nach oben. Das TecDAX-Jahreshoch liegt derzeit bei 4 284,41 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 3 322,31 Zählern markiert.
TecDAX-Top-Flop-Aktien
Die stärksten Aktien im TecDAX sind aktuell SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec) (+ 7,50 Prozent auf 110,40 EUR), SMA Solar (+ 6,69 Prozent auf 59,00 EUR), Nordex (+ 5,02 Prozent auf 47,66 EUR), JENOPTIK (+ 4,50 Prozent auf 46,00 EUR) und EVOTEC SE (+ 1,59 Prozent auf 4,61 EUR). Unter Druck stehen im TecDAX hingegen 1&1 (-3,42 Prozent auf 21,15 EUR), TeamViewer (-2,70 Prozent auf 5,05 EUR), Nemetschek SE (-2,38 Prozent auf 53,35 EUR), Sartorius vz (-2,16 Prozent auf 212,40 EUR) und United Internet (-2,15 Prozent auf 23,64 EUR).
Blick in den TecDAX: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung
Die Deutsche Telekom-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im TecDAX auf. Zuletzt wurden via XETRA 11 017 596 Aktien gehandelt. Mit 164,835 Mrd. Euro macht die SAP SE-Aktie im TecDAX derzeit die größte Marktkapitalisierung aus.
Fundamentaldaten der TecDAX-Titel im Fokus
Im TecDAX weist die TeamViewer-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 5,10 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. Im Index bietet die freenet-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 8,01 Prozent die höchste Dividendenrendite.
Redaktion finanzen.at
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