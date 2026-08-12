TecDAX aktuell: TecDAX beginnt Mittwochssitzung in der Gewinnzone

Beim TecDAX lassen sich am Mittwochmorgen erneut Gewinne beobachten.

Am Mittwoch geht es im TecDAX um 09:11 Uhr via XETRA um 0,04 Prozent auf 4 091,93 Punkte nach oben. Insgesamt kommt der Index damit auf eine Marktkapitalisierung in Höhe von 564,147 Mrd. Euro. In den Handel ging der TecDAX 0,262 Prozent stärker bei 4 100,88 Punkten, nach 4 090,18 Punkten am Vortag.

Das Tageshoch des TecDAX betrug 4 108,18 Punkte, das Tagestief hingegen 4 091,62 Zähler.

So entwickelt sich der TecDAX im Jahresverlauf

Seit Beginn der Woche gewann der TecDAX bereits um 0,239 Prozent. Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der TecDAX erreichte am vorherigen Handelstag, dem 10.07.2026, den Stand von 3 838,42 Punkten. Der TecDAX stand vor drei Monaten, am 12.05.2026, bei 3 709,45 Punkten. Vor einem Jahr, am 12.08.2025, wurde der TecDAX auf 3 740,29 Punkte taxiert.

Auf Jahressicht 2026 ging es für den Index bereits um 12,90 Prozent nach oben. In diesem Jahr erreichte der TecDAX bereits ein Jahreshoch bei 4 284,41 Punkten. Bei 3 322,31 Punkten wurde hingegen das Jahrestief registriert.

TecDAX-Top-Flop-Liste

Zu den stärksten Einzelwerten im TecDAX zählen derzeit Nordex (+ 4,88 Prozent auf 40,44 EUR), JENOPTIK (+ 4,59 Prozent auf 41,04 EUR), SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec) (+ 3,85) Prozent auf 82,20 EUR), Siltronic (+ 3,16 Prozent auf 81,50 EUR) und Elmos Semiconductor (+ 2,65 Prozent auf 154,80 EUR). Am anderen Ende der TecDAX-Liste stehen hingegen CANCOM SE (-4,43 Prozent auf 21,55 EUR), Bechtle (-2,89 Prozent auf 34,96 EUR), TeamViewer (-2,88 Prozent auf 6,41 EUR), Carl Zeiss Meditec (-2,12 Prozent auf 30,42 EUR) und Nemetschek SE (-1,76 Prozent auf 58,60 EUR) unter Druck.

Diese TecDAX-Aktien weisen den größten Börsenwert auf

Die Aktie im TecDAX mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die Deutsche Telekom-Aktie. Zuletzt wurden via XETRA 256 901 Aktien gehandelt. Im TecDAX weist die SAP SE-Aktie die größte Marktkapitalisierung auf. 206,948 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Diese Dividenden zahlen die TecDAX-Titel

Die TeamViewer-Aktie weist mit 6,55 in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im TecDAX auf. Bei der Betrachtung der Dividendenrendite ist die freenet-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 8,53 Prozent an der Spitze im Index.

Redaktion finanzen.at