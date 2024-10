TecDAX-Handel aktuell: Börsianer lassen TecDAX steigen

Am Freitag bewegt sich der TecDAX um 12:09 Uhr via XETRA 0,15 Prozent fester bei 3 419,13 Punkten. Die Marktkapitalisierung der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 566,738 Mrd. Euro. Zum Handelsstart stand ein Gewinn von 0,118 Prozent auf 3 417,90 Punkte an der Kurstafel, nach 3 413,86 Punkten am Vortag.

Der Höchststand des TecDAX lag am Freitag bei 3 424,17 Einheiten, während der Index seinen niedrigsten Stand bei 3 404,49 Punkten erreichte.

TecDAX-Performance im Jahresverlauf

Auf Wochensicht verbucht der TecDAX bislang ein Minus von 0,123 Prozent. Der TecDAX verzeichnete vor einem Monat, am 25.09.2024, den Stand von 3 298,90 Punkten. Vor drei Monaten, am 25.07.2024, wies der TecDAX einen Stand von 3 301,19 Punkten auf. Der TecDAX verzeichnete vor einem Jahr, am 25.10.2023, den Wert von 2 841,97 Punkten.

Der Index kletterte seit Jahresanfang 2024 bereits um 2,84 Prozent nach oben. Bei 3 490,44 Punkten erreichte der TecDAX bislang ein Jahreshoch. Bei 3 125,18 Zählern steht hingegen das Jahrestief.

Top und Flops heute

Zu den Gewinner-Aktien im TecDAX zählen aktuell SMA Solar (+ 7,20 Prozent auf 16,53 EUR), ATOSS Software (+ 2,67 Prozent auf 130,80 EUR), Carl Zeiss Meditec (+ 2,12 Prozent auf 62,55 EUR), SAP SE (+ 1,05 Prozent auf 221,35 EUR) und TeamViewer (+ 0,74 Prozent auf 13,53 EUR). Die Flop-Titel im TecDAX sind derweil Siltronic (-3,67 Prozent auf 57,75 EUR), QIAGEN (-1,23 Prozent auf 38,46 EUR), Energiekontor (-0,78 Prozent auf 51,00 EUR), HENSOLDT (-0,75 Prozent auf 31,72 EUR) und Siemens Healthineers (-0,55 Prozent auf 51,08 EUR).

Die teuersten TecDAX-Konzerne

Das Handelsvolumen der Deutsche Telekom-Aktie ist im TecDAX derzeit am höchsten. Zuletzt wurden via XETRA 1 780 434 Aktien gehandelt. Bezogen auf die Marktkapitalisierung ist die SAP SE-Aktie mit 251,402 Mrd. Euro die dominierende Aktie im TecDAX.

TecDAX-Fundamentaldaten im Fokus

Die 1&1-Aktie verzeichnet mit 8,11 in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im TecDAX. Die CompuGroup Medical SE-Aktie bietet Anlegern 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 6,69 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at