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Index-Performance im Fokus 09.11.2026 12:26:55

TecDAX-Handel aktuell: TecDAX-Anleger greifen mittags zu

TecDAX-Handel aktuell: TecDAX-Anleger greifen mittags zu

Derzeit zeigen sich die Börsianer in Frankfurt optimistisch.

Um 12:10 Uhr verbucht der TecDAX im XETRA-Handel Gewinne in Höhe von 0,81 Prozent auf 4 037,56 Punkte. Insgesamt kommt der Index damit auf eine Marktkapitalisierung in Höhe von 571,413 Mrd. Euro. Zum Handelsbeginn stand ein Gewinn von 0,145 Prozent auf 4 010,87 Punkte an der Kurstafel, nach 4 005,07 Punkten am Vortag.

Der Tiefststand des TecDAX lag am Montag bei 4 004,99 Einheiten, während der Index seinen höchsten Stand bei 4 041,73 Punkten erreichte.

TecDAX-Performance auf Jahressicht

Noch vor einem Monat, am 09.10.2026, wies der TecDAX einen Stand von 3 978,41 Punkten auf. Vor drei Monaten ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 07.08.2026, betrug der TecDAX-Kurs 4 068,78 Punkte. Vor einem Jahr ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der TecDAX verzeichnete am vorherigen Handelstag, dem 07.11.2025, den Wert von 3 465,60 Punkten.

Seit Beginn des Jahres 2026 kletterte der Index bereits um 11,40 Prozent nach oben. 4 284,41 Punkte markierten den Höchststand des TecDAX im laufenden Jahr. Bei 3 322,31 Punkten liegt hingegen das Jahrestief.

Top und Flops heute

Zu den Top-Aktien im TecDAX zählen aktuell OHB SE (+ 6,17 Prozent auf 203,00 EUR), Infineon (+ 3,29 Prozent auf 47,26 EUR), Elmos Semiconductor (+ 3,15 Prozent auf 117,80 EUR), HENSOLDT (+ 2,92 Prozent auf 79,70 EUR) und EVOTEC SE (+ 2,47 Prozent auf 3,24 EUR). Unter den schwächsten TecDAX-Aktien befinden sich hingegen TeamViewer (-2,26 Prozent auf 4,94 EUR), Siemens Healthineers (-2,08 Prozent auf 43,73 EUR), Bechtle (-1,68 Prozent auf 32,86 EUR), Carl Zeiss Meditec (-0,92 Prozent auf 34,64 EUR) und Drägerwerk (-0,39 Prozent auf 102,80 EUR).

Die teuersten Unternehmen im TecDAX

Die Aktie im TecDAX mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die Deutsche Telekom-Aktie. 1 256 181 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Bezogen auf die Marktkapitalisierung ist die SAP SE-Aktie mit 237,935 Mrd. Euro die dominierende Aktie im TecDAX.

Fundamentaldaten der TecDAX-Titel im Blick

Die TeamViewer-Aktie verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung mit 5,25 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den TecDAX-Werten. Die freenet-Aktie ermöglicht Anlegern 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 8,66 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at

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Bildquelle: Julian Mezger für Finanzen Verlag
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Carl Zeiss Meditec AG 34,42 -1,26% Carl Zeiss Meditec AG
Deutsche Telekom AG 25,81 -0,42% Deutsche Telekom AG
Drägerwerk AG & Co. KGaA Vz. 102,40 0,00% Drägerwerk AG & Co. KGaA Vz.
Elmos Semiconductor 118,60 4,04% Elmos Semiconductor
EVOTEC SE 3,25 3,90% EVOTEC SE
freenet AG 23,40 0,52% freenet AG
HENSOLDT 80,34 3,45% HENSOLDT
Infineon AG 47,80 4,03% Infineon AG
OHB SE 203,50 6,21% OHB SE
SAP SE 214,10 2,24% SAP SE
Siemens Healthineers AG 43,43 -1,88% Siemens Healthineers AG
TeamViewer 4,91 -3,06% TeamViewer
VERBIO Vereinigte BioEnergie AG 25,84 -0,46% VERBIO Vereinigte BioEnergie AG

Indizes in diesem Artikel

TecDAX 4 041,64 0,91%

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