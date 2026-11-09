TecDAX
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09.11.2026 12:26:55
TecDAX-Handel aktuell: TecDAX-Anleger greifen mittags zu
Um 12:10 Uhr verbucht der TecDAX im XETRA-Handel Gewinne in Höhe von 0,81 Prozent auf 4 037,56 Punkte. Insgesamt kommt der Index damit auf eine Marktkapitalisierung in Höhe von 571,413 Mrd. Euro. Zum Handelsbeginn stand ein Gewinn von 0,145 Prozent auf 4 010,87 Punkte an der Kurstafel, nach 4 005,07 Punkten am Vortag.
Der Tiefststand des TecDAX lag am Montag bei 4 004,99 Einheiten, während der Index seinen höchsten Stand bei 4 041,73 Punkten erreichte.
TecDAX-Performance auf Jahressicht
Noch vor einem Monat, am 09.10.2026, wies der TecDAX einen Stand von 3 978,41 Punkten auf. Vor drei Monaten ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 07.08.2026, betrug der TecDAX-Kurs 4 068,78 Punkte. Vor einem Jahr ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der TecDAX verzeichnete am vorherigen Handelstag, dem 07.11.2025, den Wert von 3 465,60 Punkten.
Seit Beginn des Jahres 2026 kletterte der Index bereits um 11,40 Prozent nach oben. 4 284,41 Punkte markierten den Höchststand des TecDAX im laufenden Jahr. Bei 3 322,31 Punkten liegt hingegen das Jahrestief.
Top und Flops heute
Zu den Top-Aktien im TecDAX zählen aktuell OHB SE (+ 6,17 Prozent auf 203,00 EUR), Infineon (+ 3,29 Prozent auf 47,26 EUR), Elmos Semiconductor (+ 3,15 Prozent auf 117,80 EUR), HENSOLDT (+ 2,92 Prozent auf 79,70 EUR) und EVOTEC SE (+ 2,47 Prozent auf 3,24 EUR). Unter den schwächsten TecDAX-Aktien befinden sich hingegen TeamViewer (-2,26 Prozent auf 4,94 EUR), Siemens Healthineers (-2,08 Prozent auf 43,73 EUR), Bechtle (-1,68 Prozent auf 32,86 EUR), Carl Zeiss Meditec (-0,92 Prozent auf 34,64 EUR) und Drägerwerk (-0,39 Prozent auf 102,80 EUR).
Die teuersten Unternehmen im TecDAX
Die Aktie im TecDAX mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die Deutsche Telekom-Aktie. 1 256 181 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Bezogen auf die Marktkapitalisierung ist die SAP SE-Aktie mit 237,935 Mrd. Euro die dominierende Aktie im TecDAX.
Fundamentaldaten der TecDAX-Titel im Blick
Die TeamViewer-Aktie verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung mit 5,25 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den TecDAX-Werten. Die freenet-Aktie ermöglicht Anlegern 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 8,66 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.
Redaktion finanzen.at
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Aktien in diesem Artikel
|Bechtle AG
|33,24
|-0,66%
|Carl Zeiss Meditec AG
|34,42
|-1,26%
|Deutsche Telekom AG
|25,81
|-0,42%
|Drägerwerk AG & Co. KGaA Vz.
|102,40
|0,00%
|Elmos Semiconductor
|118,60
|4,04%
|EVOTEC SE
|3,25
|3,90%
|freenet AG
|23,40
|0,52%
|HENSOLDT
|80,34
|3,45%
|Infineon AG
|47,80
|4,03%
|OHB SE
|203,50
|6,21%
|SAP SE
|214,10
|2,24%
|Siemens Healthineers AG
|43,43
|-1,88%
|TeamViewer
|4,91
|-3,06%
|VERBIO Vereinigte BioEnergie AG
|25,84
|-0,46%
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