TecDAX-Handel aktuell: TecDAX beginnt Mittwochshandel im Plus

Das macht der TecDAX am Mittwochmorgen.

Der TecDAX notiert im XETRA-Handel um 09:11 Uhr um 0,18 Prozent höher bei 3 402,21 Punkten. Der Wert der im TecDAX enthaltenen Werte beträgt damit 532,501 Mrd. Euro. In den Mittwochshandel ging der TecDAX 0,000 Prozent fester bei 3 396,26 Punkten, nach 3 396,26 Punkten am Vortag.

Der TecDAX erreichte heute sein Tagestief bei 3 396,26 Einheiten, während der höchste Stand des Börsenbarometers bei 3 415,12 Punkten lag.

TecDAX-Entwicklung seit Beginn des Jahres

Auf Wochensicht verzeichnet der TecDAX bislang Verluste von 1,51 Prozent. Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der TecDAX bewegte sich am vorherigen Handelstag, dem 01.03.2024, bei 3 429,24 Punkten. Vor drei Monaten, am 03.01.2024, stand der TecDAX noch bei 3 261,19 Punkten. Vor einem Jahr, am 03.04.2023, wurde der TecDAX mit 3 291,99 Punkten gehandelt.

Auf Jahressicht 2024 stieg der Index bereits um 2,33 Prozent. Aktuell liegt der TecDAX bei einem Jahreshoch von 3 490,44 Punkten. Bei 3 187,26 Zählern wurde hingegen das Jahrestief verzeichnet.

Top-Flop-Liste: Das sind die stärksten und schwächsten Einzelwerte im TecDAX

Unter den stärksten Einzelwerten im TecDAX befinden sich derzeit Infineon (+ 1,19 Prozent auf 31,14 EUR), SAP SE (+ 1,10 Prozent auf 179,00 EUR), Deutsche Telekom (+ 0,81 Prozent auf 22,51 EUR), Nagarro SE (+ 0,46 Prozent auf 76,55 EUR) und Telefonica Deutschland (+ 0,43 Prozent auf 2,35 EUR). Zu den schwächsten TecDAX-Aktien zählen derweil Kontron (-1,35 Prozent auf 20,40 EUR), JENOPTIK (-1,31 Prozent auf 28,60 EUR), EVOTEC SE (-1,21 Prozent auf 13,92 EUR), Carl Zeiss Meditec (-1,04 Prozent auf 113,80 EUR) und Bechtle (-0,92 Prozent auf 47,36 EUR).

Die teuersten TecDAX-Unternehmen

Im TecDAX sticht die Infineon-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. 531 250 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Die SAP SE-Aktie dominiert den TecDAX hinsichtlich der Marktkapitalisierung mit einem Anteil von 210,637 Mrd. Euro.

Fundamentaldaten der TecDAX-Mitglieder

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im TecDAX hat 2024 laut FactSet-Schätzung die freenet-Aktie inne. Hier soll ein KGV von 11,05 zu Buche schlagen. freenet lockt Anleger 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit der höchsten Dividendenrendite im Index in Höhe von 7,05 Prozent.

Redaktion finanzen.at