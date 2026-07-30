IONOS Aktie
WKN DE: A3E00M / ISIN: DE000A3E00M1
|Index im Blick
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30.07.2026 15:58:46
TecDAX-Handel aktuell: TecDAX fällt zurück
Um 15:42 Uhr fällt der TecDAX im XETRA-Handel um 0,15 Prozent auf 3 839,54 Punkte. Die TecDAX-Mitglieder kommen damit auf eine Marktkapitalisierung von 525,778 Mrd. Euro. Zuvor eröffnete der Index bei 3 837,39 Zählern und damit 0,206 Prozent unter seinem Schlusskurs vom Vortag (3 845,33 Punkte).
Bei 3 855,53 Einheiten erreichte der TecDAX sein Tageshoch, während er hingegen mit 3 813,12 Punkten den niedrigsten Stand markierte.
TecDAX-Performance seit Jahresbeginn
Auf Wochensicht verzeichnet der TecDAX bislang ein Plus von 1,18 Prozent. Noch vor einem Monat, am 30.06.2026, wies der TecDAX einen Stand von 3 853,08 Punkten auf. Noch vor drei Monaten, am 30.04.2026, erreichte der TecDAX einen Stand von 3 697,16 Punkten. Der TecDAX notierte noch vor einem Jahr, am 30.07.2025, bei 3 907,83 Punkten.
Auf Jahressicht 2026 schlägt ein Plus von 5,94 Prozent zu Buche. Das Jahreshoch des TecDAX liegt derzeit bei 4 284,41 Punkten. Bei 3 322,31 Punkten steht hingegen das Jahrestief.
TecDAX-Top-Flop-Aktien
Die stärksten Einzelwerte im TecDAX sind aktuell Siltronic (+ 12,58 Prozent auf 76,50 EUR), Drägerwerk (+ 9,96 Prozent auf 106,00 EUR), SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec) (+ 7,37 Prozent auf 74,30 EUR), Infineon (+ 7,07 Prozent auf 58,33 EUR) und PVA TePla (+ 5,23 Prozent auf 32,98 EUR). Die Flop-Titel im TecDAX sind derweil Nemetschek SE (-9,75 Prozent auf 60,65 EUR), TeamViewer (-7,98 Prozent auf 6,23 EUR), SAP SE (-2,75 Prozent auf 157,58 EUR), IONOS (-2,47 Prozent auf 32,34 EUR) und CANCOM SE (-2,41 Prozent auf 24,30 EUR).
Die meistgehandelten Aktien im TecDAX
Im TecDAX ist die Infineon-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 2 913 403 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im TecDAX weist die SAP SE-Aktie die größte Marktkapitalisierung auf. 183,795 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.
TecDAX-Fundamentaldaten
Die TeamViewer-Aktie hat mit 6,60 in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im TecDAX inne. Die freenet-Aktie weist 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich eine Dividendenrendite von 7,99 Prozent auf, laut Prognose die höchste im Index.
Redaktion finanzen.at
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