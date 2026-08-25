TecDAX-Handel aktuell: TecDAX in Grün

Für den TecDAX geht es am Dienstag aufwärts.

Um 12:10 Uhr notiert der TecDAX im XETRA-Handel 0,42 Prozent fester bei 4 066,33 Punkten. Insgesamt kommt der Index damit auf einen Börsenwert in Höhe von 572,169 Mrd. Euro. In den Handel ging der TecDAX 0,186 Prozent fester bei 4 056,75 Punkten, nach 4 049,23 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tageshoch bei 4 066,85 Einheiten, während der Index den niedrigsten Stand bei 4 045,54 Punkten verzeichnete.

So bewegt sich der TecDAX seit Jahresbeginn

Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 24.07.2026, erreichte der TecDAX einen Wert von 3 769,97 Punkten. Vor drei Monaten, am 25.05.2026, verzeichnete der TecDAX einen Wert von 4 096,49 Punkten. Der TecDAX erreichte vor einem Jahr, am 25.08.2025, den Wert von 3 768,87 Punkten.

Der Index gewann seit Beginn des Jahres 2026 bereits um 12,20 Prozent. Bei 4 284,41 Punkten erreichte der TecDAX bislang ein Jahreshoch. Das Jahrestief beträgt hingegen 3 322,31 Zähler.

Top-Flop-Liste: Das sind die stärksten und schwächsten Einzelwerte im TecDAX

Die Gewinner-Aktien im TecDAX sind aktuell PVA TePla (+ 4,11 Prozent auf 29,86 EUR), JENOPTIK (+ 2,93 Prozent auf 39,34 EUR), SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec) (+ 2,90 Prozent auf 71,05 EUR), Infineon (+ 2,86 Prozent auf 55,71 EUR) und Elmos Semiconductor (+ 2,41 Prozent auf 136,20 EUR). Flop-Aktien im TecDAX sind derweil Siemens Healthineers (-1,19 Prozent auf 39,91 EUR), SAP SE (-0,76 Prozent auf 185,78 EUR), Nemetschek SE (-0,30 Prozent auf 65,80 EUR), QIAGEN (-0,21 Prozent auf 36,33 EUR) und TeamViewer (-0,08 Prozent auf 6,64 EUR).

Welche TecDAX-Aktien das größte Handelsvolumen aufweisen

Im TecDAX weist die Infineon-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. 700 616 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Die SAP SE-Aktie hat im TecDAX mit 217,128 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung.

Fundamentaldaten der TecDAX-Mitglieder im Fokus

Unter den TecDAX-Aktien präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die TeamViewer-Aktie mit 6,64 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Unter den Aktien im Index verzeichnet die freenet-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 8,40 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.at