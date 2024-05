TecDAX-Handel aktuell: TecDAX präsentiert sich zum Start des Donnerstagshandels fester

Der TecDAX bleibt auch am Donnerstagmorgen auf Erholungskurs.

Der TecDAX tendiert im XETRA-Handel um 09:12 Uhr um 0,32 Prozent stärker bei 3 472,74 Punkten. Die Marktkapitalisierung der enthaltenen Werte beträgt damit 515,784 Mrd. Euro. Zum Handelsbeginn standen Gewinne von 0,001 Prozent auf 3 461,64 Punkte an der Kurstafel, nach 3 461,62 Punkten am Vortag.

Im Tagestief notierte der TecDAX bei 3 461,41 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Donnerstag markierte der Index hingegen bei 3 475,92 Punkten.

TecDAX seit Beginn Jahr

Seit Beginn der Woche gewann der TecDAX bereits um 2,02 Prozent. Vor einem Monat, am 16.04.2024, lag der TecDAX-Kurs bei 3 292,22 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 16.02.2024, wies der TecDAX einen Wert von 3 408,93 Punkten auf. Der TecDAX wurde vor einem Jahr, am 16.05.2023, mit 3 238,31 Punkten bewertet.

Seit Jahresanfang 2024 gewann der Index bereits um 4,46 Prozent. Das Jahreshoch des TecDAX beträgt derzeit 3 490,44 Punkte. Das Jahrestief liegt hingegen bei 3 175,55 Zählern.

Die Tops und Flops im TecDAX

Die Top-Aktien im TecDAX sind derzeit Nordex (+ 2,74 Prozent auf 15,39 EUR), JENOPTIK (+ 2,44 Prozent auf 27,74 EUR), Nemetschek SE (+ 1,72 Prozent auf 88,95 EUR), SMA Solar (+ 1,54 Prozent auf 50,20 EUR) und AIXTRON SE (+ 1,27 Prozent auf 24,00 EUR). Auf der Verliererseite im TecDAX stehen hingegen Sartorius vz (-1,78 Prozent auf 287,70 EUR), freenet (-0,67 Prozent auf 23,76 EUR), MorphoSys (-0,52 Prozent auf 67,60 EUR), Deutsche Telekom (-0,50 Prozent auf 22,01 EUR) und QIAGEN (-0,34 Prozent auf 41,91 EUR).

Die teuersten TecDAX-Unternehmen

Im TecDAX sticht die Deutsche Telekom-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. Zuletzt wurden via XETRA 562 957 Aktien gehandelt. Die SAP SE-Aktie dominiert den TecDAX hinsichtlich der Marktkapitalisierung mit einem Anteil von 203,891 Mrd. Euro.

KGV und Dividende der TecDAX-Aktien

Die 1&1-Aktie verzeichnet 2024 laut FactSet-Schätzung mit 9,73 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den TecDAX-Werten. Die höchste Dividendenrendite ist 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7,65 Prozent bei der freenet-Aktie zu erwarten.

