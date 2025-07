TecDAX-Handel aktuell: TecDAX schließt im Plus

Letztendlich kletterte der TecDAX im XETRA-Handel um 0,22 Prozent auf 3 973,32 Punkte. An der Börse sind die im TecDAX enthaltenen Werte damit 660,140 Mrd. Euro wert. Zum Handelsstart standen Gewinne von 0,411 Prozent auf 3 980,86 Punkte an der Kurstafel, nach 3 964,55 Punkten am Vortag.

Der TecDAX erreichte heute sein Tageshoch bei 3 994,94 Einheiten, während der niedrigste Stand des Börsenbarometers bei 3 960,84 Punkten lag.

TecDAX-Performance seit Beginn des Jahres

Seit Beginn der Woche stieg der TecDAX bereits um 2,64 Prozent. Noch vor einem Monat, am 10.06.2025, erreichte der TecDAX einen Stand von 3 925,94 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 10.04.2025, wies der TecDAX einen Wert von 3 311,83 Punkten auf. Der TecDAX stand vor einem Jahr, am 10.07.2024, bei 3 363,50 Punkten.

Seit Anfang des Jahres 2025 ging es für den Index bereits um 15,62 Prozent nach oben. 3 994,94 Punkte markierten den Höchststand des TecDAX im laufenden Jahr. Das Jahrestief steht hingegen bei 3 010,36 Punkten.

Aktuelle Gewinner und Verlierer im TecDAX

Die stärksten Aktien im TecDAX sind derzeit Siltronic (+ 6,96 Prozent auf 44,58 EUR), Formycon (+ 5,53 Prozent auf 30,55 EUR), Sartorius vz (+ 3,62 Prozent auf 226,00 EUR), Nordex (+ 3,15 Prozent auf 19,31 EUR) und QIAGEN (+ 3,07 Prozent auf 41,91 EUR). Die Flop-Titel im TecDAX sind derweil Nagarro SE (-2,26 Prozent auf 58,35 EUR), Nemetschek SE (-1,93 Prozent auf 126,80 EUR), Deutsche Telekom (-1,80 Prozent auf 30,56 EUR), SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec) (-1,49 Prozent auf 42,40 EUR) und Bechtle (-1,25 Prozent auf 39,60 EUR).

Diese TecDAX-Aktien weisen die höchste Marktkapitalisierung auf

Im TecDAX weist die Deutsche Telekom-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. 9 663 812 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Die SAP SE-Aktie macht im TecDAX mit 309,728 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung aus.

Fundamentalkennzahlen der TecDAX-Mitglieder im Fokus

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im TecDAX weist 2025 laut FactSet-Schätzung die TeamViewer-Aktie auf. Hier wird ein KGV von 9,52 erwartet. Unter den Aktien im Index präsentiert die freenet-Aktie 2025 laut FactSet-Schätzung mit 7,47 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.at