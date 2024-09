TecDAX-Handel aktuell: TecDAX schwächer

Am Donnerstag notiert der TecDAX um 15:42 Uhr via XETRA 0,28 Prozent schwächer bei 3 274,26 Punkten. An der Börse sind die enthaltenen Werte damit 539,063 Mrd. Euro wert. In den Donnerstagshandel ging der TecDAX 0,227 Prozent schwächer bei 3 276,04 Punkten, nach 3 283,48 Punkten am Vortag.

Bei 3 286,70 Einheiten erreichte der TecDAX sein Tageshoch, während er hingegen mit 3 257,08 Punkten den niedrigsten Stand markierte.

TecDAX-Performance seit Beginn des Jahres

Seit Beginn der Woche verbucht der TecDAX bislang ein Minus von 3,68 Prozent. Der TecDAX lag noch vor einem Monat, am 05.08.2024, bei 3 195,75 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 05.06.2024, betrug der TecDAX-Kurs 3 415,90 Punkte. Vor einem Jahr, am 05.09.2023, stand der TecDAX noch bei 3 141,03 Punkten.

Der Index sank seit Anfang des Jahres 2024 bereits um 1,51 Prozent. Das Jahreshoch des TecDAX beträgt derzeit 3 490,44 Punkte. Das Jahrestief steht hingegen bei 3 125,18 Punkten.

Tops und Flops im TecDAX aktuell

Unter den stärksten Aktien im TecDAX befinden sich derzeit EVOTEC SE (+ 5,00 Prozent auf 6,20 EUR), AIXTRON SE (+ 2,25 Prozent auf 15,69 EUR), Sartorius vz (+ 1,95 Prozent auf 235,40 EUR), Energiekontor (+ 1,78 Prozent auf 57,20 EUR) und PNE (+ 1,57 Prozent auf 11,62 EUR). Unter den schwächsten TecDAX-Aktien befinden sich hingegen TeamViewer (-4,62 Prozent auf 11,47 EUR), Carl Zeiss Meditec (-3,62 Prozent auf 58,50 EUR), Nemetschek SE (-3,59 Prozent auf 88,70 EUR), ATOSS Software (-3,59 Prozent auf 134,40 EUR) und Siemens Healthineers (-1,60 Prozent auf 50,38 EUR).

Die teuersten TecDAX-Konzerne

Die Deutsche Telekom-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im TecDAX auf. 2 581 576 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Nach Marktkapitalisierung gewichtet macht die Aktie von SAP SE mit 231,200 Mrd. Euro im TecDAX den größten Anteil aus.

Diese Dividenden zahlen die TecDAX-Werte

In diesem Jahr hat die 1&1-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 8,28 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im TecDAX inne. Die freenet-Aktie weist 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 6,88 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index auf.

Redaktion finanzen.at