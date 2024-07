TecDAX-Handel aktuell: TecDAX zum Ende des Freitagshandels in Grün

Am Abend zeigten sich die Börsianer in Frankfurt optimistisch.

Zum Handelsende notierte der TecDAX im XETRA-Handel 0,57 Prozent stärker bei 3 414,23 Punkten. Damit sind die enthaltenen Werte 525,281 Mrd. Euro wert. Zum Handelsbeginn stand ein Verlust von 0,016 Prozent auf 3 394,26 Punkte an der Kurstafel, nach 3 394,81 Punkten am Vortag.

Im Tagestief notierte der TecDAX bei 3 378,85 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Freitag markierte der Index hingegen bei 3 416,83 Punkten.

So entwickelt sich der TecDAX seit Beginn Jahr

Seit Beginn der Woche verzeichnet der TecDAX bislang ein Plus von 0,600 Prozent. Der TecDAX lag vor einem Monat, am 12.06.2024, bei 3 461,59 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 12.04.2024, stand der TecDAX bei 3 326,26 Punkten. Der TecDAX wies vor einem Jahr, am 12.07.2023, einen Stand von 3 180,51 Punkten auf.

Auf Jahressicht 2024 ging es für den Index bereits um 2,70 Prozent aufwärts. Das Jahreshoch des TecDAX liegt derzeit bei 3 490,44 Punkten. Bei 3 175,55 Zählern wurde hingegen das Jahrestief registriert.

Top- und Flop-Aktien im TecDAX

Die stärksten Einzelwerte im TecDAX sind aktuell Elmos Semiconductor (+ 4,23 Prozent auf 81,40 EUR), ATOSS Software (+ 2,98 Prozent auf 117,60 EUR), Infineon (+ 2,22 Prozent auf 36,09 EUR), TeamViewer (+ 1,52 Prozent auf 10,99 EUR) und Kontron (+ 1,40 Prozent auf 20,34 EUR). Flop-Aktien im TecDAX sind derweil SÜSS MicroTec SE (-7,41 Prozent auf 63,70 EUR), EVOTEC SE (-4,02 Prozent auf 8,96 EUR), United Internet (-2,79 Prozent auf 20,90 EUR), HENSOLDT (-2,42 Prozent auf 35,48 EUR) und AIXTRON SE (-1,80 Prozent auf 21,31 EUR).

Welche TecDAX-Aktien das größte Handelsvolumen aufweisen

Aktuell weist die Deutsche Telekom-Aktie das größte Handelsvolumen im TecDAX auf. Zuletzt wurden via XETRA 7 345 360 Aktien gehandelt. Die SAP SE-Aktie dominiert den TecDAX hinsichtlich der Marktkapitalisierung mit einem Anteil von 216,870 Mrd. Euro.

Fundamentaldaten der TecDAX-Werte im Blick

Im TecDAX verzeichnet die 1&1-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung mit 8,97 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Die freenet-Aktie verzeichnet 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7,17 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

