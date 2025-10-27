TecDAX-Papier Drägerwerk-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Drägerwerk von vor 5 Jahren abgeworfen

Heute vor 5 Jahren fand via Börse XETRA Handel mit dem Drägerwerk-Papier statt. Diesen Handelstag beendeten die Anteile bei 71,00 EUR. Investoren, die vor 5 Jahren 10 000 EUR in die Drägerwerk-Aktie investierten, hätten nun 140,845 Anteile im Besitz. Das Investment hätte nun einen Wert von 10 788,73 EUR, da sich der Wert einer Drägerwerk-Aktie am 24.10.2025 auf 76,60 EUR belief. Damit wäre die Investition um 7,89 Prozent gestiegen.

Der Drägerwerk-Wert an der Börse wurde auf 1,30 Mrd. Euro beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at