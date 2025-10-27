Drägerwerk vz. Aktie
WKN: 555063 / ISIN: DE0005550636
|Langfristige Anlage
|
27.10.2025 10:04:55
TecDAX-Papier Drägerwerk-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Drägerwerk von vor 5 Jahren abgeworfen
Heute vor 5 Jahren fand via Börse XETRA Handel mit dem Drägerwerk-Papier statt. Diesen Handelstag beendeten die Anteile bei 71,00 EUR. Investoren, die vor 5 Jahren 10 000 EUR in die Drägerwerk-Aktie investierten, hätten nun 140,845 Anteile im Besitz. Das Investment hätte nun einen Wert von 10 788,73 EUR, da sich der Wert einer Drägerwerk-Aktie am 24.10.2025 auf 76,60 EUR belief. Damit wäre die Investition um 7,89 Prozent gestiegen.
Der Drägerwerk-Wert an der Börse wurde auf 1,30 Mrd. Euro beziffert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Bildquelle: Drägerwerk
Nachrichten zu Drägerwerk AG & Co. KGaA Vz.mehr Nachrichten
|
27.10.25
|Freundlicher Handel: TecDAX mittags mit Kursplus (finanzen.at)
|
24.10.25
|Schwacher Handel: TecDAX präsentiert sich zum Ende des Freitagshandels leichter (finanzen.at)
|
24.10.25
|XETRA-Handel TecDAX leichter (finanzen.at)
|
24.10.25
|Freundlicher Handel in Frankfurt: SDAX auf grünem Terrain (finanzen.at)
|
24.10.25
|Gute Stimmung in Frankfurt: SDAX liegt zum Start im Plus (finanzen.at)
|
24.10.25
|Freitagshandel in Frankfurt: TecDAX startet mit Gewinnen (finanzen.at)
|
22.10.25
|Mittwochshandel in Frankfurt: TecDAX zum Ende des Mittwochshandels mit Abgaben (finanzen.at)
|
21.10.25
|TecDAX aktuell: TecDAX bewegt sich zum Start des Dienstagshandels im Plus (finanzen.at)
Analysen zu Drägerwerk AG & Co. KGaA Vz.mehr Analysen
|08.09.25
|Drägerwerk vz. Halten
|DZ BANK
|16.07.25
|Drägerwerk vz. Buy
|Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
|14.07.25
|Drägerwerk vz. Hold
|Jefferies & Company Inc.
|14.07.25
|Drägerwerk vz. Buy
|Warburg Research
|17.06.25
|Drägerwerk vz. Buy
|Warburg Research
|08.09.25
|Drägerwerk vz. Halten
|DZ BANK
|16.07.25
|Drägerwerk vz. Buy
|Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
|14.07.25
|Drägerwerk vz. Hold
|Jefferies & Company Inc.
|14.07.25
|Drägerwerk vz. Buy
|Warburg Research
|17.06.25
|Drägerwerk vz. Buy
|Warburg Research
|16.07.25
|Drägerwerk vz. Buy
|Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
|14.07.25
|Drägerwerk vz. Buy
|Warburg Research
|17.06.25
|Drägerwerk vz. Buy
|Warburg Research
|06.06.25
|Drägerwerk vz. Buy
|Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
|02.05.25
|Drägerwerk vz. Buy
|Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
|25.07.24
|Drägerwerk vz. Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|02.07.24
|Drägerwerk vz. Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|16.04.24
|Drägerwerk vz. Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|16.01.24
|Drägerwerk vz. Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|09.01.24
|Drägerwerk vz. Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|08.09.25
|Drägerwerk vz. Halten
|DZ BANK
|14.07.25
|Drägerwerk vz. Hold
|Jefferies & Company Inc.
|11.06.25
|Drägerwerk vz. Hold
|Jefferies & Company Inc.
|30.04.25
|Drägerwerk vz. Hold
|Jefferies & Company Inc.
|14.04.25
|Drägerwerk vz. Hold
|Jefferies & Company Inc.
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|Drägerwerk AG & Co. KGaA Vz.
|75,90
|-0,65%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerVor US-Zinsentscheid: ATX etwas fester -- DAX stabil -- Asiens Börsen letztlich im Plus -- Nikkei mit Rekordhoch -- Feiertag in Hongkong
Am heimischen Aktienmarkt ist zur Wochenmitte ein leichtes Plus zu sehen, während der deutsche Aktienmarkt nicht recht vom Fleck kommt. Die wichtigsten Aktienmärkte in Fernost verbuchten am Mittwoch teilweise große Gewinne.