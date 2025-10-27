Freundlicher Handel: TecDAX mittags mit Kursplus

Am Montag erhöht sich der TecDAX um 12:10 Uhr via XETRA um 0,10 Prozent auf 3 731,26 Punkte. An der Börse sind die im TecDAX enthaltenen Werte damit 600,198 Mrd. Euro wert. Zum Beginn des Montagshandels stand ein Zuschlag von 0,458 Prozent auf 3 744,60 Punkte an der Kurstafel, nach 3 727,54 Punkten am Vortag.

Der TecDAX verzeichnete bei 3 751,96 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt heute 3 727,23 Einheiten.

TecDAX-Entwicklung auf Jahressicht

Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 26.09.2025, wurde der TecDAX mit 3 589,64 Punkten berechnet. Vor drei Monaten ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 25.07.2025, verzeichnete der TecDAX einen Stand von 3 855,70 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der TecDAX verzeichnete am vorherigen Handelstag, dem 25.10.2024, den Stand von 3 420,43 Punkten.

Im Index schlägt seit Beginn des Jahres 2025 ein Plus von 8,57 Prozent zu Buche. Der TecDAX markierte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 3 994,94 Punkten. Bei 3 010,36 Punkten wurde hingegen das Jahrestief registriert.

Aufsteiger und Absteiger im TecDAX

Zu den stärksten Einzelwerten im TecDAX zählen derzeit EVOTEC SE (+ 3,53 Prozent auf 7,22 EUR), Nagarro SE (+ 1,90 Prozent auf 50,95 EUR), CANCOM SE (+ 1,78) Prozent auf 25,80 EUR), Infineon (+ 1,64 Prozent auf 34,05 EUR) und JENOPTIK (+ 1,49 Prozent auf 20,50 EUR). Flop-Aktien im TecDAX sind hingegen Nordex (-2,28 Prozent auf 22,24 EUR), Carl Zeiss Meditec (-1,35 Prozent auf 45,24 EUR), Drägerwerk (-1,04 Prozent auf 75,80 EUR), Nemetschek SE (-0,95 Prozent auf 103,80 EUR) und Deutsche Telekom (-0,72 Prozent auf 28,79 EUR).

TecDAX-Aktien: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung im Blick

Im TecDAX sticht die Deutsche Telekom-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. 1 139 322 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Die SAP SE-Aktie weist im TecDAX mit 265,690 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung auf.

TecDAX-Fundamentalkennzahlen im Blick

Unter den TecDAX-Aktien hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die TeamViewer-Aktie mit 6,65 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) inne. Unter den Aktien im Index verzeichnet die freenet-Aktie 2025 laut FactSet-Schätzung mit 7,56 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.

