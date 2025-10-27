Infineon Aktie
WKN: 623100 / ISIN: DE0006231004
27.10.2025 12:27:13
Freundlicher Handel: TecDAX mittags mit Kursplus
Am Montag erhöht sich der TecDAX um 12:10 Uhr via XETRA um 0,10 Prozent auf 3 731,26 Punkte. An der Börse sind die im TecDAX enthaltenen Werte damit 600,198 Mrd. Euro wert. Zum Beginn des Montagshandels stand ein Zuschlag von 0,458 Prozent auf 3 744,60 Punkte an der Kurstafel, nach 3 727,54 Punkten am Vortag.
Der TecDAX verzeichnete bei 3 751,96 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt heute 3 727,23 Einheiten.
TecDAX-Entwicklung auf Jahressicht
Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 26.09.2025, wurde der TecDAX mit 3 589,64 Punkten berechnet. Vor drei Monaten ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 25.07.2025, verzeichnete der TecDAX einen Stand von 3 855,70 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der TecDAX verzeichnete am vorherigen Handelstag, dem 25.10.2024, den Stand von 3 420,43 Punkten.
Im Index schlägt seit Beginn des Jahres 2025 ein Plus von 8,57 Prozent zu Buche. Der TecDAX markierte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 3 994,94 Punkten. Bei 3 010,36 Punkten wurde hingegen das Jahrestief registriert.
Aufsteiger und Absteiger im TecDAX
Zu den stärksten Einzelwerten im TecDAX zählen derzeit EVOTEC SE (+ 3,53 Prozent auf 7,22 EUR), Nagarro SE (+ 1,90 Prozent auf 50,95 EUR), CANCOM SE (+ 1,78) Prozent auf 25,80 EUR), Infineon (+ 1,64 Prozent auf 34,05 EUR) und JENOPTIK (+ 1,49 Prozent auf 20,50 EUR). Flop-Aktien im TecDAX sind hingegen Nordex (-2,28 Prozent auf 22,24 EUR), Carl Zeiss Meditec (-1,35 Prozent auf 45,24 EUR), Drägerwerk (-1,04 Prozent auf 75,80 EUR), Nemetschek SE (-0,95 Prozent auf 103,80 EUR) und Deutsche Telekom (-0,72 Prozent auf 28,79 EUR).
TecDAX-Aktien: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung im Blick
Im TecDAX sticht die Deutsche Telekom-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. 1 139 322 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Die SAP SE-Aktie weist im TecDAX mit 265,690 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung auf.
TecDAX-Fundamentalkennzahlen im Blick
Unter den TecDAX-Aktien hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die TeamViewer-Aktie mit 6,65 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) inne. Unter den Aktien im Index verzeichnet die freenet-Aktie 2025 laut FactSet-Schätzung mit 7,56 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.
Aktien in diesem Artikel
|CANCOM SE
|25,80
|1,78%
|Carl Zeiss Meditec AG
|45,26
|-0,75%
|Deutsche Telekom AG
|28,75
|-0,90%
|Drägerwerk AG & Co. KGaA Vz.
|75,80
|-0,66%
|EVOTEC SE
|7,20
|3,24%
|freenet AG
|27,22
|-0,51%
|Infineon AG
|34,01
|1,34%
|JENOPTIK AG
|20,48
|1,99%
|Nagarro SE
|50,85
|2,40%
|Nemetschek SE
|103,80
|-0,57%
|Nordex AG
|22,18
|-1,77%
|SAP SE
|234,40
|1,21%
|Siemens Healthineers AG
|49,36
|0,08%
|TeamViewer
|6,59
|-0,60%
Indizes in diesem Artikel
|TecDAX
|3 728,96
|0,04%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerHoffnung im Handelsstreit: ATX und DAX stabil -- Märkte in Fernost ziehen letztlich kräftig an - Nikkei erstmals über 50.000-Punkte-Marke
Der heimische sowie der deutschen Aktienmarkt treten am Montag auf der Stelle. An den asiatischen Aktienmärkten ging es zum Wochenauftakt klar nach oben.