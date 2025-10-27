Infineon Aktie

WKN: 623100 / ISIN: DE0006231004

27.10.2025 12:27:13

Freundlicher Handel: TecDAX mittags mit Kursplus

Freundlicher Handel: TecDAX mittags mit Kursplus

Der Handel in Frankfurt verläuft am Montagmittag in ruhigen Bahnen.

Am Montag erhöht sich der TecDAX um 12:10 Uhr via XETRA um 0,10 Prozent auf 3 731,26 Punkte. An der Börse sind die im TecDAX enthaltenen Werte damit 600,198 Mrd. Euro wert. Zum Beginn des Montagshandels stand ein Zuschlag von 0,458 Prozent auf 3 744,60 Punkte an der Kurstafel, nach 3 727,54 Punkten am Vortag.

Der TecDAX verzeichnete bei 3 751,96 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt heute 3 727,23 Einheiten.

TecDAX-Entwicklung auf Jahressicht

Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 26.09.2025, wurde der TecDAX mit 3 589,64 Punkten berechnet. Vor drei Monaten ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 25.07.2025, verzeichnete der TecDAX einen Stand von 3 855,70 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der TecDAX verzeichnete am vorherigen Handelstag, dem 25.10.2024, den Stand von 3 420,43 Punkten.

Im Index schlägt seit Beginn des Jahres 2025 ein Plus von 8,57 Prozent zu Buche. Der TecDAX markierte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 3 994,94 Punkten. Bei 3 010,36 Punkten wurde hingegen das Jahrestief registriert.

Aufsteiger und Absteiger im TecDAX

Zu den stärksten Einzelwerten im TecDAX zählen derzeit EVOTEC SE (+ 3,53 Prozent auf 7,22 EUR), Nagarro SE (+ 1,90 Prozent auf 50,95 EUR), CANCOM SE (+ 1,78) Prozent auf 25,80 EUR), Infineon (+ 1,64 Prozent auf 34,05 EUR) und JENOPTIK (+ 1,49 Prozent auf 20,50 EUR). Flop-Aktien im TecDAX sind hingegen Nordex (-2,28 Prozent auf 22,24 EUR), Carl Zeiss Meditec (-1,35 Prozent auf 45,24 EUR), Drägerwerk (-1,04 Prozent auf 75,80 EUR), Nemetschek SE (-0,95 Prozent auf 103,80 EUR) und Deutsche Telekom (-0,72 Prozent auf 28,79 EUR).

TecDAX-Aktien: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung im Blick

Im TecDAX sticht die Deutsche Telekom-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. 1 139 322 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Die SAP SE-Aktie weist im TecDAX mit 265,690 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung auf.

TecDAX-Fundamentalkennzahlen im Blick

Unter den TecDAX-Aktien hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die TeamViewer-Aktie mit 6,65 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) inne. Unter den Aktien im Index verzeichnet die freenet-Aktie 2025 laut FactSet-Schätzung mit 7,56 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.at

Bildquelle: Julian Mezger für Finanzen Verlag

Aktien in diesem Artikel

CANCOM SE 25,80 1,78% CANCOM SE
Carl Zeiss Meditec AG 45,26 -0,75% Carl Zeiss Meditec AG
Deutsche Telekom AG 28,75 -0,90% Deutsche Telekom AG
Drägerwerk AG & Co. KGaA Vz. 75,80 -0,66% Drägerwerk AG & Co. KGaA Vz.
EVOTEC SE 7,20 3,24% EVOTEC SE
freenet AG 27,22 -0,51% freenet AG
Infineon AG 34,01 1,34% Infineon AG
JENOPTIK AG 20,48 1,99% JENOPTIK AG
Nagarro SE 50,85 2,40% Nagarro SE
Nemetschek SE 103,80 -0,57% Nemetschek SE
Nordex AG 22,18 -1,77% Nordex AG
SAP SE 234,40 1,21% SAP SE
Siemens Healthineers AG 49,36 0,08% Siemens Healthineers AG
TeamViewer 6,59 -0,60% TeamViewer

Indizes in diesem Artikel

TecDAX 3 728,96 0,04%

Börse aktuell - Live Ticker

Hoffnung im Handelsstreit: ATX und DAX stabil -- Märkte in Fernost ziehen letztlich kräftig an - Nikkei erstmals über 50.000-Punkte-Marke
Der heimische sowie der deutschen Aktienmarkt treten am Montag auf der Stelle. An den asiatischen Aktienmärkten ging es zum Wochenauftakt klar nach oben.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

